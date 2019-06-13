كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللحظات الأولى لحريق ناقلة النفط فرونت ألتير في خليج عمان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد اللحظات الأولى لحريق ناقلة النفط فرونت ألتير في خليج عمان، صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

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وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.