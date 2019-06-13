كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من شركة "فرونتلاين" على حادثة الانفجار بناقلتها بخليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "فرونت ألتير" إنه من السابق لأوانه اعتبار أن الانفجار الذي وقع بناقلة نفط في خليج عمان ناجم عن هجوم.

قال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، اليوم الخميس، أن من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه اشتعال حريق، ناجما عن اعتداء.

وقال أدامسون: "كان انفجار تلاه حريق. ولأنه لم تتح لنا الفرصة للتحدث مع الطاقم بأي تفاصيل… أعتقد أنه سيكون من السابق لأوانه بالنسبة لنا تأكيد أنه كان هجوم".

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وأضاف المتحدث أن هناك "الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام" حول ما إذا كان الحادث اعتداء أم لا.

وكانت الأنباء تضاربت بشأن غرق ناقلة النفط "فرونت ألتير"، ففي حين أكدت وسائل إعلام إيرانية غرق الناقلة بعدما تعرضت لأضرار عقب هجوم في خليج عمان، نفى متحدث باسم شركة فرونتلاين أنباء غرق السفينة، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.