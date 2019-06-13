كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يقيل جنرالين في الداخلية على خلفية اعتقال صحفي روسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، جنرالين في وزارة الداخلية وذلك على خلفية إيقاف الصحفي إيفان غالونوف.

وقال المتحدث الصحفي للكرملين إن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقضي بإقالة كل من الجنرال يوري ديفياتكين رئيس إدارة مراقبة المخدرات والجنرال أندري بوشكوف، رئيس إدارة الشؤون الداخلية للمنطقة الغربية في موسكو.

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هذا وكان وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف قد توجه بطلب للرئيس الرئيس بإقالة الجنرالين المذكورين بسبب إيقاف الصحفي الروسي غالونوف على خلفية قضية حيازة مخدرات.

هذا وأكدت التحاليل أن غالونوف لا يتعاطى المخدرات كما أكد الأخير أن هذه القضية مفبركة وأن المخدرات التي عُثر عليها بحوزته تم وضعها عن قصد للقبض عليه.