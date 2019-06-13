كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من روسيا على استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو بعد حادثة خليج عمان، تدعو جميع الأطراف لخفض التوتر، وقبل كل شيء حول إيران، معتبرا أن الحادثة تعكس الوضع المتوتر.

وقال ريابكوف: " من غير الصحيح القول أنها حادثة عابرة، إنها تعكس الوضع المتوتر في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن هناك "حاجة إلى أجراءات وقبل كل شيء تسوية الوضع حول إيران".

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

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ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.

وتتهم واشنطن وعدد من دول الخليج إيران بتهديد أمن المنطقة ودعم الإرهاب. وتتصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن على خلفية العقوبات التي وقعتها الأخيرة على طهران بسبب برنامجها النووي.