ضجة داخل عرين “الأسود”.. أبناء عن مغادرة حمد الله لمعسكر المنتخب ولقجع يدخل على الخط

قرر عبد الرزاق حمد الله، مهاجم المنتخب المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، والهداف التاريخي للدوري السعودي الممتاز، مغادرة معسكر المنتخب المغربي الإعدادي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر.

وحسب إذاعة “راديو مارس”،، فإن حمد الله، قرر مغادرة معسكر “الأسود” بسبب تضايقه من مجموعة من التصرفات والأمور داخل المنتخب الوطني، كما سيكشف عن تفاصيل قراره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي”

وأكدت الإذاعة ذاتها، أن “هناك مجهودات من الجامعة والطاقم التقني، من أجل احتواء الوضع والحيلولة دون مغادرته لمعسكر “الأسود”.

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وعبرت العديد من الجماهير المغربية عن غضبها من اللاعب فيصل فجر، متوسط ميدان المنتخب الوطني، ليس بسبب ضياعه ضربة جزاء، في آخر دقائق مباراة غامبيا، ولكن بسبب حركته مع المهاجم عبد الرزاق حمد الله.

وطلب حمد الله، المهاجم الجديد – القديم للمنتخب المغربي، من فيصل فجر منحه الكرة من أجل تسديد ضربة الجزاء، في الدقيقة 90 من المباراة، غير أن هذا الأخير رفض طلبه، مفضلا تسديدها بنفسه، قبل أن يضيعها برعونة، ويفوت على المنتخب فرصة تسجيل هدف التعادل.