العثماني: اجتماع الحكومة اليوم “تاريخي”.. الشروع في تنفيذ اتفاق مهم

وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اجتماع الحكومة الأسبوعي صباح اليوم الخميس بـ”التاريخي”، لارتباطه ببدء تنفيذ مقتضيات اتفاق 25 أبريل.

وصادق المجلس الخحكومي صباح اليوم، على 36 مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل مقتضيات الاتفاق المذكر بين الحكومة ونقابات مركزية.

وقال العثماني في افتتاح الاجتماع: “الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة”.

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وأضاف: “نحن حريصون على تنفيذ جميع مضامين الاتفاق، لتنفيذ مقتضيات نتائج الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية”.

وشدد العثماني على أن “المراسيم الـ36 المعروضة على مجلس الحكومة، تمثل البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الثلاثي الأخير”.

وأكد رئيس الحكومة “تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني”، واعتبر أن “هذه الهيئات تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية وليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية”.