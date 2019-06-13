العرض الأدائي بعنوان إنهدوانا | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 28/ 06/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: المسرح الوطني الفلسطيني، القدس Advertisements يتشرف مسرح عشتار والمسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي"، بدعوتكم لحضور العرض الأدائي "إنهدوانا" وهو عمل فني معاصر يجمع بين الرقص والسيرك، والشعر والموسيقى. إنهدوانا الشاعرة السومرية التي استطاعت من خلال أشعارها التي كتبتها لآلهة الحب والخصب إنانا أن ترفع من شأن النساء في مجتمعها السومري في مرحلة كانت فيها الأبوية في طور الصعود. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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