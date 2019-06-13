عرض أفلام قصيرة | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 19/ 06/ 2019

الزمان: 22:30

المكان: هيئة الأفلام الملكية الأردنية، عمّان

عروض أفلام قصيرة في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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رجولة – إلياس الفارس

بحضور المخرج

المغرب، فرنسا | 2017 | 22 دقيقة | بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية

إنه العيد الكبير في الدار البيضاء. لا يستطيع عماد الذي يبيع أفلامًا مقرصنة على قارعة الطريق جمع المال الكافي لشراء خروف الأضحية.



الأراضي – عز الدين قصري

بحضور المخرج

الجزائر، فرنسا | 2018 | 25 دقيقة | بالفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية

إبراهيم، ميكانيكي جزائري يعيش في فرنسا، يحلُم بالسفر إلى الولايات المتحدة مع ابنه. لدى محاولاته للحصول على جواز سفر فرنسي، يقع في ورطة مع الشرطة.



قوية – سليم صعب

فرنسا، لبنان | 2018 | 31 دقيقة

يُسلط الفيلم الضوء على ثمانية نساء مبتكرات في مجالاتٍ مختلفة: من الغرافيتي إلى الرقص مروراً بالوشم والرياضات القتالية.

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