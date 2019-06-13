فالفيردي يرحب برحيل أحد أهم لاعبيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، ترحيبه برحيل أحد أهم لاعبيه، خلال اجتماع مع رئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو.
وعقد فالفيردي اجتماعًا مع بارتوميو، أمس، بحضور إريك أبيدال، المدير الرياضي، لتحليل حالة سوق برشلونة والإصابات، وغيرها من المواقف التي تخص اللاعبين الممكن رحيلهم عن كامب نو، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.
وخلال المحادثات ظهر اسم اللاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، الذي قد يدخل لخزينة البارسا مبلغًا كبيرًا في حال بيعه.
ورغم أنه يعتبر أكثر اللاعبين مشاركةً، في موسمي فالفيردي مع البلوجرانا، بواقع 109 مباريات، إلا أن المدرب لم يمانع في رحيله.
وكان راكيتيتش قد أكد منذ أيام قليلة، أنه سعيد في برشلونة، ولا يود الرحيل عن الفريق.
ولم يتلق برشلونة أي عروض رسمية لضم راكيتيتش، حتى الآن، حيث كان هناك اهتمام قوي من قبل باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يتقدم بطلب رسمي.
ويتضمن عقد راكيتيتش مع النادي الكتالوني شرطًا جزائيًا، بقمية 120 مليون يورو، وينتهي بنهاية موسم 2020/2021.
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