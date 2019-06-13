ورشة للأطفال: فن طي الورق الياباني الأوريغامي | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 15/ 06/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: المركز الثقافي العربي، حيفا تدعوكم جمعية الثّقافة العربيّة ضمن فعاليّات معرض الكتاب، للمشاركة في ورشة خاصة للأطفال "فن طي الورق الياباني الأوريغامي" يقدّمها عمر عمّوري. Advertisements سيتعلّم الأطفال، في الورشة، كيفية صناعة أشكال مختلفة وخلاقة باستخدام الأوراق الملونة بطريقة ممتعة. وبإمكان الأهل قضاء الوقت في معرض الكتاب خلال الفعالية وفي المقهى الخاص لمعرض الكتاب. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

ملصق الفعالية

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