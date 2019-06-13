البيت الأبيض: إطلاع ترامب على هجوم الناقلتين بخليج عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقف في خليج عمان، عقب تعرض ناقلتي نفط لهجوم.

وصرحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب "على الهجوم على الناقلتين في خليج عمان.. الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الموقف".

وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والأخرى اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية لحادث السفن في خليج عمان تشير إلى أنه وقع على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.



