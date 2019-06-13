عسكري أمريكي لا يستبعد تعرض ناقلتي النفط لهجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يستبعد مسؤول عسكري أمريكي احتمال تعرض ناقلتي النفط في لهجوم بالقذائف أو الاصطدام بلغم تحت الماء.



وأكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة "سي إن إن" أن "الولايات المتحدة في هذا الوقت لا تستبعد أن السفن ربما اصطدمت بلغم في الماء، أو تعرضت لهجوم بقذيفة"، مضيفا أن هناك محاولات جارية لتحديد السبب.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن طائرة دوريات بحرية أمريكية من طراز "بوسيدون بي8" تجري عملية استطلاع بالمنطقة.



وكانت مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس بينبريدج" استجابت للحادث بعد أن تلقى الأسطول الخامس الأمريكي - المسؤول عن القوات البحرية الأمريكية في المنطقة- نداءين منفصلين للاستغاثة صباح الخميس.

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وقال مسؤول الدفاع الأمريكي إن المدمرة استقبلت على متنها 21 بحارا من الناقلة "كوكوكا كاريدجس"، بعد إنقاذهم في الأصل بواسطة زورق سحب.

وتعرضت ناقلتان في وقت سابق الخميس لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والأخرى اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.