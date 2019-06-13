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بوريس جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين

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وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الخميس بأول جولة تصويت لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين، وانخفض عدد المرشحين من عشرة الى سبعة.

ونال جونسون الداعم بشدة لبريكست 114 صوتا من أصل 313 أدلى بها نواب حزب المحافظين في اقتراع سري في مجلس العموم.

 

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