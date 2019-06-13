الجزائر تدين بشدة استهداف المليشيات الحوثية لمطار أبها

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أدانت الجزائر، اليوم الخميس، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على مطار أبها، وأكدت تضامنها “الكامل” مع المملكة.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، إننا ندين بشدة القصف الذي استهدف صباح أمس (الأربعاء)، مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية الذي أسفر عن إصابة 26 من المدنيين.

وأعرب عن تضامن الجزائر الكامل مع السعودية وشعبها الشقيق، مؤكدًا رفض الجزائر واستنكارها لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة.

ودعا “الشريف”، إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي ما فتئت تداعياتها تتعاظم وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها.