الان تتابع الناطق الرسمي لحكومة الكويت ينفي الإعلان عن حالة الاستعداد القصوى.. ويؤكد: لدينا ناقلات نفط على مستوى عالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم، اليوم الخميس، اتخاذ الكويت أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكدًا أن الدولة لم تعلن حالة الاستعداد القصوى كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية هجمات على ناقلتين في خليج عمان.
وقال حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في الكويت.
نقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، عن شركة ناقلات النفط الكويتية التي تديرها الحكومة، قولها إن ناقلاتها تسير بشكل طبيعي بعد هجمات على ناقلتين في خليج عمان.
وأضافت الشركة، أنها مستعدة لأي طارئ وأنها اتخذت جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة عمليات أسطولها.
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق الرسمي لحكومة الكويت ينفي الإعلان عن حالة الاستعداد القصوى.. ويؤكد: لدينا ناقلات نفط على مستوى عالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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