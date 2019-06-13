إيران.. الإنتاج النفطي يواصل انهياره لأدنى مستوى منذ عقدين

واصل إنتاج إيران من النفط الخام تراجعه نحو مستويات هي الأدنى منذ بداية الألفية الجديدة، وفق رصد لـموقع
"العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وورد في تقرير منظمة "أوبك" الشهري الصادر، الخميس، أن إنتاج طهران من النفط الخام تراجع بنحو 227 ألف
برميل يوميا، في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع أبريل/نيسان 2019.
وكان إنتاج إيران النفطي اليومي بلغ في مايو/أيار الماضي، نحو 2.370 مليون برميل، نزولا من 2.597 مليون
برميل يوميا في أبريل/نيسان 2019.
ويعد إنتاج إيران الشهري المسجل الشهر الماضي الأدنى منذ 19 عاما، بالعودة إلى تقارير المنظمة الصادرة من
نهاية عام 2000 ومنشورة على موقعها الإلكتروني.
وفي مطلع مايو/أيار الماضي، شددت الولايات المتحدة من عقوباتها النفطية على طهران، إذ علقت إعفاءات 8
دول من العقوبات النفطية، عبر منعها من استيراد الخام الإيراني، تبعته عقوبات على قطاع البتروكيماويات
الإيراني.
وطبقا لتقرير أوبك، فإن إنتاج إيران النفطي تراجع على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، بنسبة 38% نزولا
من 3.8 مليون برميل يوميا في مايو/أيار 2018.
ويعد النفط الخام، المصدر الأبرز للإيرادات المالية لإيران، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه
المؤسسات والاقتصاد المحلي هناك.
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