قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا

باع مستثمرون قطريون أصولا تركية بقيمة مليارات الليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2019، حسب

إعلام تركي.

يأتي ذلك الانسحاب المفاجئ رغم تعهد قطر، الحليف الإقليمي الرئيسي لأنقرة، بزيادة استثماراتها في تركيا في

ذروة أزمة العملة في الصيف الماضي.

وأكد موقع "دنيا" التركي أن المستثمرين سحبوا 4.6 مليار ليرة (790 مليون دولار) من بورصة إسطنبول منذ

ديسمبر/كانون الأول لتخفيض ممتلكاتهم بنسبة 31% إلى 10.2 مليار ليرة.

وفي شهر أغسطس/آب، وافقت الدوحة على صفقة مبادلة عملات بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك المركزي

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التركي لمساعدة البلاد على دعم نظامها المالي.

وزار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أنقرة في أغسطس/آب في عرض واضح لدعم تركيا، حيث تعهد بمبلغ 15

مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في البلاد، لم تكن هناك أخبار عن المزيد من الاستثمارات من قبل الدولة

الخليجية منذ صفقة التبادل.

وانخفضت الليرة بنسبة 28% مقابل الدولار العام الماضي بعد أن شعر المستثمرون بالقلق إزاء الاقتصاد المحموم

والأزمة السياسية بين تركيا والولايات المتحدة بسبب احتجاز قس أمريكي، انخفضت العملة بنسبة 9.1% أخرى

في عام 2019.