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اجتماع عسكري في الولايات المتحدة لبحث الاعتداءات الإيرانية على السفن

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نقلت قناة "الحرة الأمريكية، عن مسؤول في البنتاغون قوله، إن اجتماعا عسكري على مستوى القيادة الوسطى

ورئاسة الأركان عقد صباح الخميس لبحث تطورات الخليج.

وأفادت القناة الأمريكية أن الاجتماع العسكري ركز على مراجعة خطط الطوارئ وبحث طريقة التعاطي مع

الاعتداءات الإيرانية.

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وأكدت أن واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على سفينتين في خليج عمان.

وتعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجوم لم تكشف طبيعته، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها.

والناقلتان ترفع احداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كوريجوس"

وترفع علم بنما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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