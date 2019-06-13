اجتماع عسكري في الولايات المتحدة لبحث الاعتداءات الإيرانية على السفن

نقلت قناة "الحرة الأمريكية، عن مسؤول في البنتاغون قوله، إن اجتماعا عسكري على مستوى القيادة الوسطى

ورئاسة الأركان عقد صباح الخميس لبحث تطورات الخليج.

وأفادت القناة الأمريكية أن الاجتماع العسكري ركز على مراجعة خطط الطوارئ وبحث طريقة التعاطي مع

الاعتداءات الإيرانية.

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وأكدت أن واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على سفينتين في خليج عمان.

وتعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجوم لم تكشف طبيعته، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها.

والناقلتان ترفع احداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كوريجوس"

وترفع علم بنما".