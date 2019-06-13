تعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجوم لم تكشف طبيعته، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها.
والناقلتان ترفع احداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كوريجوس" وترفع علم بنما".
ووفق وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن أن طوربيدا أصاب الناقلة "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية، وفي وقت لاحق قالت الشركة إن النيران اشتعلت في الناقلة.
الناقلة "فرونت ألتير"
وأكدت السلطات البحرية النرويجية بأن ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" تعرضت لهجوم في خليج عُمان ووقعت 3 انفجارات على متنها.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر ملاحية أنه تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن، فيما أوضحت صحيفة "نرويجية" أنه تم إنقاذ طاقم "فرونت ألتير" المكون من 23 بحارا.
الناقلة كوكوكا كوريجوس
وكانت الناقلة الثانية واسمها (كوكوكا كوريجوس) محملة بوقود الميثانول، وترفع علم بنما.
بينما أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن في سنغافورة أن الناقلة"كوكوكا كوريجوس" كانت هدفا لـ "حادثة أمنية"، وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل عن الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.