ريفي: نظام الملالي لن يردعه إلا موقف عربي ودولي واحد

اشار اللواء ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "هناك إعتداءات متكررة تنفذها ​إيران​ بالمباشر أو بواسطة أذرعها لهز أمن المنطقة وتهديد دولها"، مشيرا الى ان "هذا المسلسل واحد آخره الإعتداء على مطار أبها واستهداف ​السفن​ في ​الخليج​"، مضيفا:"نظام الملالي لن يردعه إلا موقف عربي ودولي واحد، يضع حدا للشر من المصدر".

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