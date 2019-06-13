أعلنت ​رئاسة مجلس الوزراء​ أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، رعى افتتاح المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية حول موضوع "نشر اجتهاد المحاكم العليا في زمن الانترنت". كما التقى الحريري الكونتيسة صوفي هيلين ريز جونز ووزير الدولة المبعوث الخاص ل​رئيسة وزراء بريطانيا​ لحرية الدين والمعتقد اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، كما استقبل الوزير السابق محمد الصفدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري رعى افتتاح المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.