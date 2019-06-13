بري استقبل اللواء ابراهيم وعرض معه الوضع الامني

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ وعرض معه الوضع الامني.

واستقبل رئيس المجلس الاقليمي لمنطقة " بروفنس كوت دازور رينو موزيليو والسفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ ، ودار الحديث حول الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

ثم استقبل الاميرة صوفي هين ريس جونز، زوجة اصغر ابناء ​الملكة اليزابيت​ الثانية يرافقها وزير ​الدولة​ البريطاني لورد أحمد أوف ويمبلدون والوفد المرافق و​السفير البريطاني​ في لبنان ​كريس رامبلنغ​ ، وكانت جولة افق حول العلاقات الثنائية بين لبنان و​بريطانيا​ والوضع الراهن .

واستقبل المجموعة الاميركية لدعم لبنان " اميركان ​تاسك فورس​ " برئاسة رئيسها ادوارد غبريال .

واكد الوفد اهمية التفاعل بين ​البرلمان اللبناني​ و​الكونغرس الاميركي​ ، وابدى استعداده لمزيد من الجهد لدعم لبنان وقضاياه .