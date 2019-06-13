بري استقبل اللواء ابراهيم وعرض معه الوضع الامني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعرض معه الوضع الامني.
واستقبل رئيس المجلس الاقليمي لمنطقة " بروفنس كوت دازور رينو موزيليو والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه ، ودار الحديث حول الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
ثم استقبل الاميرة صوفي هين ريس جونز، زوجة اصغر ابناء الملكة اليزابيت الثانية يرافقها وزير الدولة البريطاني لورد أحمد أوف ويمبلدون والوفد المرافق والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ ، وكانت جولة افق حول العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا والوضع الراهن .
واستقبل المجموعة الاميركية لدعم لبنان " اميركان تاسك فورس " برئاسة رئيسها ادوارد غبريال .
واكد الوفد اهمية التفاعل بين البرلمان اللبناني والكونغرس الاميركي ، وابدى استعداده لمزيد من الجهد لدعم لبنان وقضاياه .
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