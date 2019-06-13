جعجع: شرف لنا ان يقاطع وفد النظام السوري كلمة وزير العمل بجنيف

أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه "شرف لنا ان يقاطع وفد النظام السوري كلمة وزير العمل كميل أبو سليمان في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف، ولم يكن شرفا لمؤتمر العمل الدولي ان يستقبل اصلا وفد النظام السوري"
وفي وقت اسابق افادت معلومات صحافية عن "إنسحاب الوفد السوري خلال القاء وزير العمل كميل أبو سليمان كلمة لبنان في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف والتي تناولت بجزء منها مسألة النزوح السوري".
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