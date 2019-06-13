قائد القطاع الغربي لليونيفيل يزور بلدية عيتا الشعب الحدودية

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا مقر بلدية عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل والتقى رئيس البلدية محمد سرور، الذي شكر الجنرال بيشوتا على الزيارة ثم نوه بعلاقة الصداقة التاريخية التي تربط بين لبنان وإيطاليا وأشاد بدور الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل ودعمها ومساندتها للسكان المحليين في شتى المجالات.
بدوره الجنرال بيشوتا، شكر سرور على حفاوة الاستقبال ثم أعرب عن أمله في زيادة التواصل والتعاون بين اليونيفيل والسلطات المحلية في سبيل تحسين الظروف الحياتية للسكان المحليين.
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