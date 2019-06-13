اللقيس تداول مع تجمع مزارعي الجنوب في ملف مكافحة التهريب

التقى وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ في الوزارة ​تجمع مزارعي الجنوب​ برئاسة محمد الحسيني يرافقه عضو ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ عمران فخري، وتطرق البحث الى شؤون زراعية مختلفة بالاضافة الى ملف مكافحة التهريب.

وبعد اللقاء لفت الحسيني الى "ان اللقاء كان مثمراً على جميع المستويات، حيث نقل التجمع تمنيات من مزارعي الجنوب على الوزير اللقيس المساعدة في السعي لفتح الاسواق السورية امام تصدير انتاج الحامض اللبناني ولاسيما ان الانتاجية كبيرة هذا العام، وهناك ضعف في القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية بسبب ارتفاع كلفة النقل". واجرى الوزير اللقيس خلال اللقاء اتصالات بالمسؤولين في ​سوريا​ عن هذا الملف.

واشار الحسيني الى ان البحث تطرق ايضا الى ملف مكافحة التهريب، "ونقل الينا الوزير اللقيس قرار ​مجلس الوزراء​ الذي قضى بتكليف ​القوى الامنية​ و​الجيش اللبناني​ المساهمة بمكافحة هذه الآفة وتوقيف المهربين وحجز الآلية المستخدمة وتحويلهم الى القضاء المختص، كما ابلغنا متابعته وتواصله المستمر مع مدير عام ​الجمارك​ بدري ضاهر بهذا الخصوص".

واضاف الحسيني ان "في مجال مكافحة اغراق الاسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية الاجنبية فإن وزير الزراعة أكد لنا انه لم يوقع منذ 25 أيار 2019 اذونات استيراد لأي منتج زراعي".