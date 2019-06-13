درغام: أكدنا من الاساس عدم وجود خلاف جوهري مع تيار المستقبل

أعلن النائب أسعد درغام في تصريح لوكالة "أخبار اليوم"، "أننا منذ اللحظة الأولى أكدنا على عدم وجود خلاف جوهري مع تيار "المستقبل"، موضحا أن كلام الوزير جبران باسيل فُهِم في غير مكانه، مشددا على اننا لطالما كنّا مع إستمرار التسوية الرئاسية لأنها تصب في مصلحة وطنية .
وردا على سؤال، لـ"أخبار اليوم"، لفت درغام الى "أن كلام الحريري هو كلام رجل دولة مسؤول، يتحدث بعيدا عن المحسوبيات، والحسابات السياسية الضيقة، وبالتالي فان اصراره على التمسك بالتسوية هو لحماية البلد. " وأضاف ان "هناك الكثير من الملفات الضاغطة التي يجب معالجتها، كما على الحكومة تحقيق الإنجازات المطلوبة"، وبالنسبة الى التعيينات، شدد درغام "على عدم وجود خلافات حول التعيينات، مؤكدا المطالبة باستمرار تعيين الكفوئين".
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