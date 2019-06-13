درغام: أكدنا من الاساس عدم وجود خلاف جوهري مع تيار المستقبل

أعلن النائب ​أسعد درغام​ في تصريح لوكالة "أخبار اليوم"، "أننا منذ اللحظة الأولى أكدنا على عدم وجود خلاف جوهري مع تيار "المستقبل"، موضحا أن كلام الوزير ​جبران باسيل​ فُهِم في غير مكانه، مشددا على اننا لطالما كنّا مع إستمرار ​التسوية الرئاسية​ لأنها تصب في مصلحة وطنية .

وردا على سؤال، لـ"أخبار اليوم"، لفت درغام الى "أن كلام ​الحريري​ هو كلام رجل دولة مسؤول، يتحدث بعيدا عن المحسوبيات، والحسابات السياسية الضيقة، وبالتالي فان اصراره على التمسك بالتسوية هو لحماية البلد. " وأضاف ان "هناك الكثير من الملفات الضاغطة التي يجب معالجتها، كما على ​الحكومة​ تحقيق الإنجازات المطلوبة"، وبالنسبة الى ​التعيينات​، شدد درغام "على عدم وجود خلافات حول التعيينات، مؤكدا المطالبة باستمرار تعيين الكفوئين".