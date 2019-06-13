شرطة هونغ كونغ: إصابة 22 شرطيًا وتوقيف 11 متظاهراً في أعمال شغب

أعلنت شرطة ​هونغ كونغ​ عن "توقيف 11 متظاهراً وإصابة 22 شرطيًا في أعمال عنف تخللت ​احتجاجات​ ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى ​الصين​"، مشيراً إلى أن "المحتجين المحتجزين يواجهون تهم الإخلال ب​الأمن العام​ وأخرى إجرامية متصلة بأعمال الشغب".

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