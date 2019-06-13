رئيس حزب الأمة السوداني يزعم استهداف جهات لحميدتي

أعلن رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار أن "هناك خمس جهات تناصب عداء قائد قوات الدعم السريع ​محمد حمدان​ دقلو حميدتي"، مشيرًا إلى "استحقاق حميدتي نصب تمثال له لتجنيبه الدولة الانهيار".

وذكر مسار أن "​قوى الحرية والتغيير​ ناصبت حميدتي العداء لوقوفه في طريق تحقيق أجندة تخصها"، كاشفًا أن "هناك جهات تسعى لإزاحة حميدتي، ضمنها الإسلاميين والنخب وقوات نظامية".

وكانت المحادثات بين ​المجلس العسكري​ والمعارضة، في ​السودان​ قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها 3 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن ​قوات الأمن السودانية​ اقتحمت ساحة الاعتصام في وسط ​الخرطوم​، في ساعة مبكرة من الاثنين قبل الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 113 شخصاً.