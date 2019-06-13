رئيس حزب الأمة السوداني يزعم استهداف جهات لحميدتي

أعلن رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار أن "هناك خمس جهات تناصب عداء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي"، مشيرًا إلى "استحقاق حميدتي نصب تمثال له لتجنيبه الدولة الانهيار".
وذكر مسار أن "قوى الحرية والتغيير ناصبت حميدتي العداء لوقوفه في طريق تحقيق أجندة تخصها"، كاشفًا أن "هناك جهات تسعى لإزاحة حميدتي، ضمنها الإسلاميين والنخب وقوات نظامية".
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها 3 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن السودانية اقتحمت ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من الاثنين قبل الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 113 شخصاً.
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