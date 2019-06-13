خارجية روسيا: مواطنون روس من طواقم ناقلات النفط تم إنقاذهم في خليج عُمان

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "مواطنين روس من طواقم ناقلات ​النفط​ تم إنقاذهم في خليج عُمان".

يذكر أن السلطات البحرية النروجية أعلنت تعرض ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لـ"هجوم" في بحر عُمان بين الإمارات وإيران وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النروجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها، مشيرة إلى أن النيران مشتعلة في الناقلة "فرونت ألتير" البالغة زنتها حوالى 110 ألف طن فيما وصلت فرق الإغاثة إليها، داعية السفن النروجية لتوخي "اليقظة والحذر الشديدين" في المنطقة.

من جهته أعلن الاسطول الخامس الاميركي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباحا من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع احداهما علم بنما والثانية علم جزر مارشال بعد أن تعرضتا "لحادثة" صباحا في بحر عُمان، مشيرة إلى أنه "تمت إغاثة 44 بحارا".