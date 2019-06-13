“مراكش للضحك”.. باطمة وعمور والبيغ يشاركون “هيموراجي” عرضهم

شارك مغنيون في عرض مجموعة هيموراجي الكوميدية، ليلة أمس الأربعاء، في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مراكش للضحك.

وقدم كل من الرابور “دون بيغ”، والمغنية دنيا باطمة، والمغني حاتم عمور، وصلات غنائية، تخللت عرض مجموعة “هيموراجي الكوميدية” في “مراكش للضحك”.

وشارك الدون بيغ في فقرة كوميدية رفقة يسار، حيث اقتحم عرضه بطريقة مفاجئة.

وقدم أعضاء هيموراجي، الذين انضمت إليهم الطفلة الكوميدية “إسراء” الملقبة بـ”السوحليفة”، ابنة أخت الكوميدي يسار، عرضهم في منصة قصر البديع في مراكش.

وتنظم النسخة التاسعة من مهرجان مراكش للضحك، من 12 إلى 16 من يونيو الجاري، بتوقع حضور 80000 متفرج، ومتابعة 8 ملايين شخص للحدث على شبكات التواصل الاجتماعي.