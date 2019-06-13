ملف قضائي جديد للعائلة الحاكمة في السعودية..باريس توجه اتهامات لشقيقة بنسلمان بممارسة العنف على عامل

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، أن شقيقة الامير السعودي محمد بنسلمان أضحت تواجه تهما ثقيلة أمام القضاء الفرنسي.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي، إن شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم باشغال في شقتها الباريسية العام 2016، وستحاكم في باريس في التاسع من شهر يوليوز المقبل.

وصدرت في شهر شتنبر من سنة 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”، فيما ترجح وسائل إعلام فرنسية أن محاكمتها في باريس تتم غيابيا، وسط ترقب لما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها في محاكمة الشهر المقبل.