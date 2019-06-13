حل المهدي برحمة، اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي، اليوم الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لخوضه أول تجربة احترافية له في الدوري القطري، والانتقال لنادي قطر القطري، بعد انتهاء عقده مع الجيش الملكي.
ومن المرتقب أن يعلن النادي القطري، في الساعات القليلة المقبلة، تعاقده رسميا مع متوسط ميدان الجيش سابقا، في عقد سيمتد لموسمين، وفي صفقة انتقال حر، بعد أن خاض آخر موسم في عقده مع الجيش الملكي.
وكان اسم برحمة، قد ارتبط بالعديد من الأندية في البطولة الاحترافية المغربية، خاصة الوداد والرجاء البيضاويين، غير أن اللاعب فضل خوض أول تجربة احترافية له، خارج الديار، وفي الخليج العربي.
الرجاء البيضاوي، كان أكثر الأندية إصرارا على ضم برحمة، من أجل تعزيز خط وسطه، غير أن اللاعب رفض كل العروض التي توصل بها.
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي برحمة يصل قطر للتوقيع مع هذا النادي القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.