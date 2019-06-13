المهدي برحمة يصل قطر للتوقيع مع هذا النادي القطري

حل المهدي برحمة، اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي، اليوم الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لخوضه أول تجربة احترافية له في الدوري القطري، والانتقال لنادي قطر القطري، بعد انتهاء عقده مع الجيش الملكي.

ومن المرتقب أن يعلن النادي القطري، في الساعات القليلة المقبلة، تعاقده رسميا مع متوسط ميدان الجيش سابقا، في عقد سيمتد لموسمين، وفي صفقة انتقال حر، بعد أن خاض آخر موسم في عقده مع الجيش الملكي.

وكان اسم برحمة، قد ارتبط بالعديد من الأندية في البطولة الاحترافية المغربية، خاصة الوداد والرجاء البيضاويين، غير أن اللاعب فضل خوض أول تجربة احترافية له، خارج الديار، وفي الخليج العربي.

الرجاء البيضاوي، كان أكثر الأندية إصرارا على ضم برحمة، من أجل تعزيز خط وسطه، غير أن اللاعب رفض كل العروض التي توصل بها.