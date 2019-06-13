إيكون في المغرب.. هل يصور فيديو كليب؟ – صورة

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حل النجم العالمي إيكون، أخيرا، في المغرب، وحط الرحال في مدينة الدارالبيضاء، قبل أن يسافر إلى مراكش.
إيكون، كشف أنه في المغرب، عبر نشره صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، من مدينة مراكش، في حين أنه حط الرحال في مدينة الدارالبيضاء قبل أيام.
وظهر إيكون في إحدى الصور رفقة مصور يصوره وهو يتحرك بجانب صهريج في أحد المنتجعات، الأمر الذي طرح إمكانية أنه يصور فيديو كليب هنا في مدينة النخيل.
وإذا كان إيكون يصور كليبا في مراكش، فسينضم إلى قائمة المشاهير، الذين أصبحوا يقصدون المغرب لتصوير أعمالهم الفنية، مثل مالوما، ودادي يانكي.
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