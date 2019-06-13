أبوحفص يُعلق على رأي الحقاوي في التعصيب: خطاب الوزيرة تطور والتعصيب يحتاج لقرار سياسي

أفاد أبو حفص رفيقي أحد أشهر السلفية السابقة والباحث الإسلامي، أن تصريح بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بخصوص رغبتها في اقتحام الفقهاء قضايا التعصيب في الإرث، يعتبر تطورا ملحوظا في خطاب الوزيرة.

وقال رفيقي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أن البعض قد يرى تصريح الوزيرة، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية (يرى) محتشما، لكنه يكتسب قوة بحكم انتمائها الحركي وطغيان الروح السلفية عليه في الاختيارات الفقهية.

وأضاف رفيقي أن “العقل الفقهي الذي تخاطبه الوزيرة اليوم يعي جيدا أن التعصيب ليس له أصل صحيح لا نقلا ولا عقلا، وأنه ليس إلا نظاما قبليا أفرزه سياق القبيلة والعصبة والحمية، ويعي جيدا أن الاجتهاد الفقهي قد مس ماهو أصلب من التعصيب وأقوى منه في التأصيل والبناء، بمباركة الجميع دون اعتراض”.

واعتبر رفيقي، أن التعصيب يحتاج لقرار سياسي فقط، أما الاجتهاد والمخارج الشرعية، والنظر الفقهي فأمره أيسر بكثير، وهو واضح من حيث تغير السياقات والواقع، ولا يحتاج لجهد خارق ولا إبداع غير مسبوق.

وخلص المتحدث في التدوينة نفسها، أنه حان الوقت للقطع مع “النظام القبلي” الذي جعل أقرباء الميت من أبيه يستفيدون من تركته وماله وكسبه دون أن يتحملوا أي جزء من المسؤولية في تدبير الأسرة وتحمل مصاريفها، معتبرا أن القصد في الإسلام هو العدل، وليس التشبث بأنظمة قبلية بائدة انتفت كل عناصرها ومقوماتها.