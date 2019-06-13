الأهلي المصري يكشف حقيقة رحيل أزارو هذا الصيف والعروض التي توصل بها

د.ب.أ

كد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن المغربي وليد أزارو مستمر مع فريقه ولم يتلق أي عروض في الفترة الحالية ولا نيه لرحيله.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس إن مؤم ن زكريا أنهى الإعارة في المملكة العربية السعودية وانتظم في التدريبات ويؤدي برنامجا تأهيليا وسيكون موجودا مع الفريق في فترة الإعداد.

وأضاف أن عمرو جمال عقده مستمر مع الأهلي لمدة موسمين ولا صحة لتوقيعه لأي ناد ، كما أن “الشكل الجديد للقائمة من قبل اتحاد الكرة المصري يحدد موقف إسلام محارب من عرض نادي سموحة”.

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وأوضح أن هناك مفاوضات حالية مع هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي “فلقد تحدثنا معهم في بعض الأمور المالية خاصة ان اللاعب يرغب في البقاء”.

وتابع أن حسين الشحات تعرض لضغوط كثيرة منذ التعاقد معه من العين الإماراتي في نهاية يناير الماضي.

وقال :” ننتظر الكثير من حسين الشحات، ومحمد بركات احتاج 6 شهور للتألق مع الأهلي وأصبح مؤثرا وله دور كبير في البطولات، والموسم القادم سيكون مختلف للشحات”.

وأضاف أن المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي “لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق حتى الأن مع تأثره بخوض عدد كبير من المباريات في وقت قصير وهو ما يؤثر علي عمله”.