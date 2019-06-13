مشاهير مغاربة يطلقون تحديا بهدف التشجيع على احترام قانون السير

بادر مشاهير مغاربة إلى التشجيع على احترام قانون السير، عبر تحد جديد، بعنوان “كود واحد”، كوسيلة لتوعية الجمهور على احترام قواعد السياقة، وتفادي حرب الطرقات.

وشارك في التحدي مجموعة من المشاهير، من بينهم الإعلامي محمد بوصفيحة “مومو”، والفنان حاتم “أش كاين”، والفنانة ماريا نديم، والفنانة منال بنشليخة، وآخرون.

ويعتمد التحدي على نشر صور المشارك فيه، وهو يشير بيده إلى علامة الإعجاب “لايك”، مرفوقة بوسم “#كود_واحد”.

ودعا المشاهير جماهيرهم إلى المشاركة في التحدي عبر نشر صور مماثلة، والحرص على احترامهم قانون السير.

ودأب المشاهير المغاربة من حين إلى آخر على إطلاق تحديات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية.