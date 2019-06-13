طنجة.. استنفار أمني بعد العثورعلى شاب مشنوق داخل منزله

عثر مواطنون، أمس الأربعاء، بطنجة، على جثة شاب مشنوق بواسطة حبل داخل منزله المتواجد بمنطقة بلاصا طورو.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن الشاب “ا.م” يبلغ من العمر 22 سنة، ويعمل في محل بالمنزل الذي يقطن فيه.

وفور علمها بالحادثة، حلت عناصر الوقاية المدنية، ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، دوق دي طوفار للتشريح من أجل معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.