معرض محلّي: ورشة تخطيط بديل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 17/ 06/ 2019 الزمان: 16:00 المكان: العين، حيفا Advertisements ورشة تخطيطية لإشراك الجمهور في وضع تصوّرات بديلة لتخطيط وادي الصليب. هدف الورشة هو تحديد نقاط القوة وإمكانيات التطوير إلى جانب تحديد التحديات والمخاطر على مستقبل الحي من وجهة نظر جماهيرية. بناء على ذلك، مهمة الورشة هي الخروج برؤية بديلة لتطوير وادي الصليب بشكل يحافظ على هويته ومكانته التاريخية ويناسب احتياجات المجتمع العربي الحيفاوي الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والثقافية.

من خلال الورشة، سيتم تطوير نموذج تخطيطي لإحياء حي تاريخي فلسطيني مهمّش، من أجل وضع الرؤية التخطيطية البديلة عن اتخاذ القرار البلدي بهدف دفع التغيير والتأثير على أرض الواقع. البرنامج جولة في حي وادي الصليب (نص ساعة). مداخلة: ما المقصود بترميم حي تاريخي؟

الورشة، والعمل في مجموعات تحديد نقاط القوة والمخاطر، وبالتالي، تحديد رؤية مستقبلية تخطيطية للحي: أي نوع حي نريد ومن جمهور الهدف؟ سنعرض مقترحاتنا في شكل فعلي على مجسم للحي، كي نبني الحي الذي نريده في مدينتنا. تحديد مشاريع بديلة مقترحة، وعرضها على المجسم. تلخيص واستخلاص النتائج. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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