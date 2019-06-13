باقة الغربية: فك رموز جريمة قتل أحمد ضراعمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، عن فك رموز جريمة قتل الشاب أحمد ضراغمة (35 عاما)، من مدينة باقة الغربية، الذي تعرض لجريمة إطلاق نار يوم 19 أيار/مايو الماضي.

وقدمت النيابة العامة، تصريح مدعي لمحكمة الصلح في حيفا ضد المتشبه أكرم بلبل (41 عاما)، تنسب له من خلالها شبهات الضلوع بجريمة قتل ضراغمة، وأعلنت النيابة عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد بلبل، وطلبت من المحكمة الإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وزعمت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، بأنها تواصل نشاطها في مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، حيث تمكنت من فك رموز جريمة قتل أحمد ضراغمة، مدعية أنها تمكنت منذ مطلع العام الجريمة فك رموز 19 جريمة قتل شهدتها البلدات العربية، علما أن 27 عربيا قتلوا منذ مطلع العام الجاري.

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وجاء في بيان الشرطة: "تمكنت الوحدة المركزية للشرطة لواء الساحل من فك رموز جريمة مقتل أحمد حجاج ضراغمة، الذي قتل رميا بالرصاص يوم 19.5.2019 في باقة الغربية، حيث قدمت النيابة العامة هذا الصباح تصريح مدعي ضد المشتبه بجريمة القتل أكرم بلبل".

وقالت الشرطة أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة فور تلقيها بلاغا عن حادث إطلاق النار، حيث تم اعتقال المشتبه بعد 4 أيام من وقوع الجريمة، فيما تم تمديد اعتقاله في المحكمة، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضده تنسب له المسؤولية عن جريمة القتل، هذا إلى جانب تقديم طلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات ت القانونية ضده، بحسب بيان الشرطة.