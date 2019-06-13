شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسقط طائرة حربية في مصراتة ومقتل قائدها والان مع التفاصيل

تمكن الجيش الليبي، صباح اليوم الخميس، من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة ”الوفاق“ الليبية، قرب مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وقال الجيش الليبي في بيان مقتضب نشرته ”شعبة الإعلام الحربي“ التابعة للجيش الليبي عبر صفحتها على ”فيسبوك“ .

وأشارت إلى ”مقتل قائد الطائرة الحربية بمنطقة الدافنية قرب مصراتة“، دون مزيد من التفاصيل.

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وفي وقت سابق الخميس، تجددت المواجهات المسلحة، بين قوات تابعة لـ“الوفاق“ والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في الأحياء الجنوبية من العاصمة طرابلس.

وشهدت طرابلس في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات ”الوفاق“ في منطقتي ”مشروع الموز“ و“عين زارة“ جنوبي العاصمة.

ومنذ الـ 4 من أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق المشير حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة ”الوفاق“ التي تصد الهجوم.