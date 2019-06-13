البرلمان يبدأ القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب بدأ بالقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا". وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ23 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.



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