واكد الحسني أن "المنتج الحالي يكفي الاسواق"، مبينا أن "قرار منع دخول منتجات البيض يقع ضمن اطار قرارات مجلس النواب".
وأوضح وزير الوزارة، أن وزارته "اصدرت قرار المنع بعد مراقبة السوق المحلي لايجاد توازن بين السلع المستوردة والمحلية، بما لا يؤدي الى اغراق الاسواق بهذه المنتجات"، مؤكدا أن الوزارة "تهدف الى دعم الاستثمار سيما بعد تقديم الدعم للمربين من الحكومة من خلال وزارة الزراعة".
واشار بيان وزارة الزراعة الى أن "السفير الضيف ابدى الاستعداد التام للتعاون مع وزارة الزراعة سيما في مجال قطاع الدواجن املا بالتباحث مستقبلا مع الوزارة لتصدير منتجات الدواجن الى العراق وحسب الحاجة الفعلية وبما لايؤثر على المنتج المحلي العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة ترفض طلبا تركيا بفتح استيراد البيض التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.