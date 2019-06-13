الزراعة ترفض طلبا تركيا بفتح استيراد البيض التركي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، إن "السفير التركي في بغداد فاتح يلدز اصطحب، اليوم، وفدا اقتصاديا متخصصا بمجال انتاج بيض المائدة وتربية الدواجن والتقى بوزير الزراعة صالح الحسني لبحث ملف منع استيراد بيض المائدة الصادر من وزارة الزراعة العراقية"، مبينة أن "السفير طالب بفتح الاستيراد والغاء قرار المنع الصادر من وزارة الزراعة".واكد الحسني أن "المنتج الحالي يكفي الاسواق"، مبينا أن "قرار منع دخول منتجات البيض يقع ضمن اطار قرارات مجلس النواب".

وأوضح وزير الوزارة، أن وزارته "اصدرت قرار المنع بعد مراقبة السوق المحلي لايجاد توازن بين السلع المستوردة والمحلية، بما لا يؤدي الى اغراق الاسواق بهذه المنتجات"، مؤكدا أن الوزارة "تهدف الى دعم الاستثمار سيما بعد تقديم الدعم للمربين من الحكومة من خلال وزارة الزراعة".

واشار بيان وزارة الزراعة الى أن "السفير الضيف ابدى الاستعداد التام للتعاون مع وزارة الزراعة سيما في مجال قطاع الدواجن املا بالتباحث مستقبلا مع الوزارة لتصدير منتجات الدواجن الى العراق وحسب الحاجة الفعلية وبما لايؤثر على المنتج المحلي العراقي".

