بالوثائق.. تقديم مقترح قانون 'بغداد عاصمة العراق'





واضاف ان "مقترح قانون العاصمة بغداد سيعمل لتنظيم وضع العاصمة وانتشالها من الظلم والاهمال وتنظيم الخدمات البلدية فيها لان قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 النافذ قائم على مبدأ التركيز الاداري الذي يتعارض واحكام الدستور، ولغرض التوفيق بين النصوص الدستورية وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2008 وقانون البلديات رقم 165 لسنة 1964 ولفك التداخل بين الامانة والعاصمة بما يستوجب توحيد الجهود والصلاحيات وتكون خاضعة لرقابة مجلس النواب" ، مبينا ان "مقترح القانون يتضمن 39 مادة منها الية تعيين الامين ومعاونيه او الوكلاء وتوصيف الهيكل التنظيمي للدوائر مع الوزارات الاخرى".





وقال النائب علاء الربيعي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته الخليج 365، إن "المادة 124 اولا من الدستور العراقي تنص على ان الحدود البلدية لمدينة بغداد تمثل عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد وينظم ذلك بقانون"، مشيرا الى ان بغداد العاصمة ما تزال دون قانون منذ اقرار الدستور الاول".واضاف ان "مقترح قانون العاصمة بغداد سيعمل لتنظيم وضع العاصمة وانتشالها من الظلم والاهمال وتنظيم الخدمات البلدية فيها لان قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 النافذ قائم على مبدأ التركيز الاداري الذي يتعارض واحكام الدستور، ولغرض التوفيق بين النصوص الدستورية وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2008 وقانون البلديات رقم 165 لسنة 1964 ولفك التداخل بين الامانة والعاصمة بما يستوجب توحيد الجهود والصلاحيات وتكون خاضعة لرقابة مجلس النواب" ، مبينا ان "مقترح القانون يتضمن 39 مادة منها الية تعيين الامين ومعاونيه او الوكلاء وتوصيف الهيكل التنظيمي للدوائر مع الوزارات الاخرى".

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