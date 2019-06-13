الأولمبية تعلن بدء إجراءاتها القانونية بحق نائب رئيس اتحاد الملاكمة

رياضة 2019-06-13 | 14:09 614 مشاهدة أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، الخميس، بدء الإجراءات القانونية بحق نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة صباح حسن الجنابي. وقال المتحدث الإعلامي للجنة الأولمبية عبد الوهاب الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "اللجنة تسلمت كتاباً من وزارة الخارجية العراقية/ الدائرة القنصلية والمرقم 2800 في 15-5-2019 والخاص بصحة صدور الشهادة الدراسية، صباح حسن شري الجنابي، نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي".



وأوضح الطائي أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تسلمت اليوم صحة صدور الشهادة الدراسية لنائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي عن طريق الدائرة الثقافية العراقية في بيروت والمرسل الى دائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية والذي اكدت فيه على انها غير صحيحة"، موضحاً أن "اللجنة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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