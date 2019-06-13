نائب: مدير مكتب رئيس الوزراء الجديد شخصية مجهولة

وذكر الصيادي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، أن "البرلمان صوت اليوم على الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء، ونحن لا نعترض على عموم الإجراء ولكننا نتحدى أي نائب أن يقول بأن الملفات الشخصية أو السير الذاتية لأي مرشح منهما قد تم توزيعها على أعضاء البرلمان".وأضاف الصيادي، أن "الأمر الآخر يتعلق بمدير مكتب رئيس الوزراء الجديد محمد رضا هو شخصية مجهولة لدينا وغير معروفة، ولا نعلم هل هو موظف بالدولة وهل هو درجة أولى وضمن السلم الوظيفي".

وتابع: "ما زالت العلاقات والتوافقات هي التي تسير الأمور داخل البرلمان، وعليه يجب أن تفتح قائمة بضوابط كاملة وواضحة لجميع الوكالات بالدولة العراقية في حال تثبيتهم، لكن الأخوة لا يريدون القيام بذلك كي (يتم) تمرير ما يريدون من أسماء مستهلكة والتي لا يريد لها أن تمر الا بالتوافقات والاسماء المتهمة بملفات نزاهة".



يذكر أن مجلس النواب صوت، خلال جلسة اليوم، على حميد الغزي أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ومحمد عبد الرضا مديراً لمكتب رئيس الوزراء.