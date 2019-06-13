الصدر يثني على دور عُمان في الحفاظ على الأمن والسلام

وقال مكتبه الخاص في بيان اطلعت عليه الخليج 365،إن "السيد مقتدى الصدر استقبل، اليوم، يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان في النجف الأشرف"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتوطيد العلاقات بينهما".وأوضح البيان ان السيد الصدر "أثنى خلال اللقاء على الدور الذي تنتهجه سلطنة عمان الشقيقة في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الآخرين وانتهاج منهج الاعتدال ونبذ التطرف بما يساهم في نشر روح المحبة بين البلدان".

فيما عبّر وزير الخارجية يوسف بن علوي، بحسب البيان، عن "شكره وتقديره للسيد الصدر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والترحيب".

وكان بن علوي قد وصل امس الاربعاء الى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وكبار المسؤلين العراقيين.