الحل الأمثل لعلاج العقم لدى النساء

ويكافح واحد من كل سبعة أزواج من أجل الحمل جراء إصابة المرأة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للعقم بين النساء، فضلا عن زيادة الوزن الشديدة وتقلب المزاج ونمو الشعر على الوجه والجسم.
وقالت كوزينس إن خطتها تعتمد تناول وجبات صحية ومغذية خفيفة وصغيرة بشكل منتظم، ما يمكّن المرأة من زيادة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، “وساعد ذلك في تحقيق التوازن بين الهرمونات وبالتالي تنظيم الدورة الشهرية، ما يمكن من الحمل بشكل طبيعي”.
وتوضح كوزينس أنه لا يوجد عدد سعرات محدد خلال اتباع هذا النظام الغذائي، بل إنه يكفي فقط الالتزام بقائمة الأطعمة التي يجب تناولها وتلك التي يجب تجنبها.
ويمكن تناول قطعة من الفلفل الأحمر أو الكرفس أو الجزر أو الدجاج أو البيض أو اللوز المقشر، بحجم لا يتجاوز القضمة، كل ربع ساعة على مدار اليوم.
وتوصي كوزينس بتجنب الأطعمة النشوية، مثل الخبز والمعكرونة والأرز، حتى بلوغ الوزن المطلوب، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المطبوخة من المواد الطازجة فقط.
كما تشدد كوزينس على ضرورة شراء الأطعمة العضوية حيثما أمكن ذلك لتجنب مبيدات الحشرات التي تعطل الهرمونات، بالإضافة إلى تناول ثلاث قطع من الفاكهة في اليوم، خاصة منها الكيوي والكمثرى.
وتوصي أخصائية التغذية أيضا بتناول البروتين قبل النوم مباشرة، ما يحافظ على عملية الأيض وحرق الدهون أثناء النوم.
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