وشدد عواد وهو نائب عن كتلة صادقون، على ضرورة "رفع اعداد التعيينات في المحافظة لتشغل 85 من اهلها"، محذرا "من فتنة جراء هذا التصرف".
واشار الى ان "خبر تشغيل 97% من المحافظات يقابلها فقط 3% من البصرة في شركة نفط البصرة يعتبر استهانه واستخفاف باهالي البصرة ".
واضاف ان هذه الاستهانة ستؤدي الى ردود سلبية في الشارع"، محملا " وزارة النفط والحكومة المركزيه الاثار السلبية لهذا التصرف والذي سيشعل التظاهرات والاحتجاجات وسيدخلنا في المجهول".
وأكد عواد "رفض نواب محافظة البصرة هذه التعيينات ونعتبرها حرب ضد اهالي البصرة"، مؤكدا "سنجمع تواقيع لاستجواب وزير النفط ".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يحذر من الفتنة: وزارة النفط تستهين بابناء البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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