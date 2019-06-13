نائب يحذر من الفتنة: وزارة النفط تستهين بابناء البصرة

وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مجلس النواب، وحضرته الخليج 365، إن "وزارة النفط تستهين باهالي البصرة وتعين ستة عقود من اصل 219 جميعهم من المحافظات"، داعيا الى "تشغيل جميع خريجي جامعات ومعاهد النفط ليكتسبوا الخبره ليكونوا بدلاء عن الاجانب".وشدد عواد وهو نائب عن كتلة صادقون، على ضرورة "رفع اعداد التعيينات في المحافظة لتشغل 85 من اهلها"، محذرا "من فتنة جراء هذا التصرف".

واشار الى ان "خبر تشغيل 97‎%‎ من المحافظات يقابلها فقط 3‎%‎ من البصرة في شركة نفط البصرة يعتبر استهانه واستخفاف باهالي البصرة ".

واضاف ان هذه الاستهانة ستؤدي الى ردود سلبية في الشارع"، محملا " وزارة النفط والحكومة المركزيه الاثار السلبية لهذا التصرف والذي سيشعل التظاهرات والاحتجاجات وسيدخلنا في المجهول".



وأكد عواد "رفض نواب محافظة البصرة هذه التعيينات ونعتبرها حرب ضد اهالي البصرة"، مؤكدا "سنجمع تواقيع لاستجواب وزير النفط ".