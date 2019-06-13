وأضاف الكرعاوي: "طرحنا موضوع أزمة الكهرباء وفك الاختناقات حيث لا نستطيع تجهيز المحافظة بالحصة المخصصة وتفاوت تجهيز الكهرباء من حي إلى آخر بسبب الاختناقات لذا نحتاج محطات متنقلة لفك تلك الاختناقات، ووعدنا رئيس الوزراء بحل الموضوع خلال الأيام المقبلة ووجه بشكل عاجل مع إجرائه اتصالات مباشرة لإيصال المحطات للمحافظة".
وتابع، أنه تم طرح موضوع "الاستفادة من صحراء النجف وإقامة سدود لمنع الضرر من السيول القادمة وبنفس الوقت تكون مخازن للمياه للاستفادة منها في الزراعة ورعي الاغنام وتوفير المياه الجوفية"، مبيناً في الوقت نفسه، أنه طرح خلال اللقاء "أن يكون بحر النجف مكاناً سياحياً جاذباً للسياح ومتنفساً لأهالي النجف بشكل خاص".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يوافق على تزويد النجف بمحطات كهرباء متنقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.