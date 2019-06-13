نائبة: الامن الوطني ناقش اخراج السجناء يوميا لمنازلهم واعادتهم مساء للسجن

وقالت الجميلي في مؤتمر صحافي عقدته اليوم مع عدد من النواب في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، ان "من ضمن القضايا التي طرحها رئيس الوزراء في جلسة سابقة لمجلس الوزراء ملف السجناء والسجون"، مبينة "اننا استبشرنا خيرا ان رئيس الوزراء يعلم ان هذين الملفين يصعب على الحكومات المتعاقبة ايجاد حلول لهما ".واضافت ان "اجتماع مجلس الامن الوطني امس ناقش عملية وضع سوار الكتروني في معصم السجناء مقابل خروجهم يوميا الى منزلهم من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء ثم العودة مساء الى السجن"، مشيرة الى ان "هناك معلومات تفيد بان مشروع السوار الالكتروني سيطبق على سجناء دون غيرهم ، وازاء ذلك نستبعد المضي بهذا المشروع".

ودعت الجميلي "مجلس الامن الوطني الى معالجة ملف السجناء من ناحية قانونية اخرى بتسريع حسم قضايا الموقوفين الذين يقبعون في السجون العراقية منذ اكثر من خمس سنوات"، لافتة الى "وجود الالاف المفقودين المغيبين قصريا على ايدي قوات عسكرية مجهولة وقوات حكومية اخرى".



واوضحت "لدينا قاعدة بيانات موثوقة بملفات اولئك المغيبين والمفقودين لكن لانعرف مصيرهم وموقع وجودهم"، مشددة على "ضرورة ان تأخذ الحكومة دورها الفاعل في علاج هذين الملفين".

يذكر ان مجلس الامن الوطني بحث خلال اجتماعه الذي عقد، امس الأربعاء، تخفيض أعداد السجناء وإعادة تأهيل ودمج الأفراد بالمجتمع.

